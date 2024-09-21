İsrail'in Beyrut Saldırısında Can Kaybı 37 - Son Dakika
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İsrail'in Beyrut Saldırısında Can Kaybı 37

İsrail\'in Beyrut Saldırısında Can Kaybı 37

İsrail'in Beyrut'taki saldırısında ölü sayısı 37'ye yükseldi, 68 kişi yaralandı. Mikati BM ziyaretini iptal etti.

21.09.2024 18:27
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İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Lübnan'da düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda can kaybı artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiyeh semtinde bir binaya düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 çocuk, 7'si kadın olmak üzere 37'ye yükseldiği, 68 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada salı ve çarşamba günleri peş peşe gerçekleştirilen çağrı cihazı ve telsiz saldırılarında ise, can kaybının 39'a yükseldiği, yaralı sayısının ise 3 bin olduğu kaydedildi. Böylelikle ülkede bu hafta gerçekleştirilen saldırılarda toplam can kaybı 76 olarak kaydedildi.

Lübnan Başbakanı Mikati, BM Genel Kurul ziyaretini iptal etti

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıların ardından ABD'nin New York şehrinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ziyaretini iptal ettiğini açıkladı. Mikati açıklamasında, "Korkunç katliamları kınıyorum" ifadelerini kullandı.

IDF öldürülen Hizbullah liderlerinin isimlerini açıkladı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından bugün yapılan açıklamada, Beyrut saldırısında üst düzey komutan İbrahim Akil ile birlikte hayatını kaybeden Hizbullah'ın üst düzey liderlerin isimleri bildirildi. Açıklamada, 2024'ün başına kadar Hizbullah'ın "Rıdvan" biriminin başında bulunan üst düzey komutan Ahmed Vehbi'nin de aralarında bulunduğu 16 üyesinin isimleri, "Kıyı bölgesi Komutanı Samer Halawi, Qana bölgesi Komutanı Abbas Muslimani, Ramim Ridge bölgesi Komutanı Abdullah Hijazi, Khiam bölgesi Komutanı Muhammed Reda, Dov Dağı bölgesi komutanı Hassan Madi, operasyonlar başkanı Hassan ABD al-Satar ve Genelkurmay Başkanı Hüseyin Hadraj" olarak aktarıldı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Lübnan, İsrail, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Beyrut Saldırısında Can Kaybı 37 - Son Dakika

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