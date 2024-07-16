İsrail'in BM Okuluna Saldırısında 23 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in BM Okuluna Saldırısında 23 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan Birleşmiş Milletler'e ait okula düzenlediği saldırıda 23 sivilin hayatını kaybetti. Gazze'nin güney ve merkezinde ise bugün düzenlenen saldırılarda en az 57 sivil öldü.

16.07.2024 22:07
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yer alan Birleşmiş Milletler'e (BM) ait okula düzenlediği saldırıda 23 sivil hayatını kaybetti.

İsrail Gazze Şeridi'nde güvenli bölgeler dahil tüm noktaları hedef alıyor. Sivillerin sığındığı noktalara yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu katliamlarına tüm dünyanın gözü önünde, tepkilere aldırış etmeden devam ediyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun bölgenin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yer alan Birleşmiş Milletler'e (BM) ait Al Razi Okulu'na düzenlediği saldırıda 23 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 73 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

Gazze'nin güneyinde ve merkezinde 57 sivil öldürüldü

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerinde bugün düzenlenen saldırılarda en 57 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in BM Okuluna Saldırısında 23 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in BM Okuluna Saldırısında 23 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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