İsrail'in BM Okuluna Saldırısında 23 Sivil Hayatını Kaybetti

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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yer alan Birleşmiş Milletler'e (BM) ait okula düzenlediği saldırıda 23 sivil hayatını kaybetti.

İsrail Gazze Şeridi'nde güvenli bölgeler dahil tüm noktaları hedef alıyor. Sivillerin sığındığı noktalara yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu katliamlarına tüm dünyanın gözü önünde, tepkilere aldırış etmeden devam ediyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun bölgenin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yer alan Birleşmiş Milletler'e (BM) ait Al Razi Okulu'na düzenlediği saldırıda 23 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 73 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

Gazze'nin güneyinde ve merkezinde 57 sivil öldürüldü

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerinde bugün düzenlenen saldırılarda en 57 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi. - GAZZE