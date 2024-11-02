İsrail'in Gazze Saldırısında Can Kaybı 84'e Yükseldi

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İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 50'si çocuk en az 84 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail, Filistin'de bir kez daha sivilleri hedef aldı. Gazze Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Şelayil ve el-Gandur ailelerine ait binaları bombaladığı kaydedildi. İçinde 170 sivil bulunan binalara yönelik saldırılarda 50'si çocuk en az 84 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, onlarca kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail ordusunun hastaneler ile sağlık ve sivil savunma ekiplerini hedef alması nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği hatırlatılan açıklamada, uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapıldı. - GAZZE