İsrail\'in Gazze Şeridi\'nde düzenlediği saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el Balah kentinde sivillerin sığındığı binaya düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 135 gündür aralıksız sürüyor. Tepkilere aldırış etmeden sivilleri hedef alan İsrail ordusu her geçen saat yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılara bir yenisi daha ekliyor. İsrail güçleri bugün Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el Balah kentinde sivillerin sığındığı binayı vurdu. Baraka ailesine ait olduğu öğrenilen binaya düzenlenen hava saldırısında 3 çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralanan onlarca sivil Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 985'e, yaralananların sayısının ise 68 bin 883'e yükseldiği duyurulmuştu. - GAZZE ŞERİDİ
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