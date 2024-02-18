İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail\'in Gazze Şeridi\'nde düzenlediği saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Deir el Balah kentinde sivillerin sığındığı binaya düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in saldırıları 135 gündür aralıksız sürüyor ve sivilleri hedef alıyor. Yaralanan onlarca sivil hastaneye nakledildi. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 985'e, yaralananların sayısı ise 68 bin 883'e yükseldi.

18.02.2024 17:59
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el Balah kentinde sivillerin sığındığı binaya düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 135 gündür aralıksız sürüyor. Tepkilere aldırış etmeden sivilleri hedef alan İsrail ordusu her geçen saat yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılara bir yenisi daha ekliyor. İsrail güçleri bugün Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el Balah kentinde sivillerin sığındığı binayı vurdu. Baraka ailesine ait olduğu öğrenilen binaya düzenlenen hava saldırısında 3 çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralanan onlarca sivil Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 985'e, yaralananların sayısının ise 68 bin 883'e yükseldiği duyurulmuştu. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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