İsrail'in Gazze Şeridi'nde 237 gündür süren bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 224'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 237 gündür süren bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 224'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 237 gündür sürdürdüğü bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 224'e yükseldi. İsrail'in bölgedeki saldırıları devam ediyor ve binlerce sivil hayatını kaybediyor. Son 24 saatte gerçekleşen 5 saldırıda 53 Filistinli öldü, 357 sivil yaralandı. Saldırıların başladığı tarihten bu yana can kaybı 36 bin 224'e, yaralı sayısı ise 81 bin 777'ye yükseldi.

30.05.2024 14:11
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 237 gündür sürdürdüğü bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 224'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ediyor. İsrail güçlerinin bölgede 237 gündür aralıksız devam ettirdiği bombardıman dünyanın tepkisini çekerken, İsrail, ABD ile işbirliği içinde çocuk, kadın ayırt etmeksizin binlerce sivili katlediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği 5 ayrı saldırıda, 53 Filistinli hayatını kaybederken, 357 sivil de yaralandı.

Bakanlık tarafından bölgedeki can kaybına ilişkin açıklanan son rakamlara göre ise, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşanan can kaybının 36 bin 224'e, yaralı sayısının ise 81 bin 777'ye yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'nde 237 gündür süren bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 224'e yükseldi - Son Dakika

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