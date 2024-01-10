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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 147 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 147 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda son 24 saatte 147 kişi hayatını kaybetti, 243 kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nde hala enkaz altında ve yollarda çok sayıda yaralı bulunuyor ve yardım ekipleri onlara ulaşamıyor. İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana ise hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 357'ye, yaralananların sayısı ise 59 bin 410'a yükseldi.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında 147 kişi hayatını kaybetti
10.01.2024 - 15:33,
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda bilanço ağırlıyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle son 24 saatte 147 kişinin hayatını kaybettiği, 243 kişinin de yaralandığı bildirildi. Çok sayıda yaralının hala enkaz altında ve yollarda olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 23 bin 357'ye, yaralananların sayısının ise 59 bin 410'ya yükseldiği ifade edildi. - GAZZE

Kaynak: İHA
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Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 147 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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