İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında 147 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda bilanço ağırlıyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle son 24 saatte 147 kişinin hayatını kaybettiği, 243 kişinin de yaralandığı bildirildi. Çok sayıda yaralının hala enkaz altında ve yollarda olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 23 bin 357'ye, yaralananların sayısının ise 59 bin 410'ya yükseldiği ifade edildi. - GAZZE