İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 79 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 79 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda Gazze Şeridi'nde 79 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarla birlikte toplam can kaybı 34 bin 262'ye yükseldi. Birleşmiş Milletler'in Dünya Gıda Programı (WFP) ise Gazze'nin açlıkla mücadele ettiğini ve insani bir ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti.

24.04.2024 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 79 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 34 bin 262'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 201 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 6 saldırı gerçekleştirdiği, 79 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 262'ye, yaralı sayısının ise 77 bin 229'a yükseldiği aktarıldı.

"Gazze nüfusunun yarısı açlıktan ölüyor"

Birleşmiş Milletler'in Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yapılan açıklamada ise, "Gazze nüfusunun yarısı açlıktan ölüyor. WFP her ay 1 milyondan fazla insana acilen ihtiyaç duyulan gıdayı sağlıyor ve çöken gıda sistemlerini yeniden çalışır duruma getirmek için çalışıyor. Ama bu okyanusta bir damla. İnsani bir ateşkese ihtiyaç var" ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) verilerine göre 7 Ekim'den bu yana 1 milyondan fazla kişi evini kaybetti, nüfusun yüzde 75'i yerinden edildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 79 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:47 Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
12:09 Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
11:59 Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti
11:46 Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı
13:37 Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor
13:15 Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
12:49 Gelir çok ama vergi ödeyen yok Sosyal medyada paylaşılan fişler ’’Vay halimize’’ dedirtti Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler ''Vay halimize'' dedirtti
12:17 Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi
11:41 Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’den 313 gün sonra haber geldi Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'den 313 gün sonra haber geldi! Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
11:41 Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız’ın yüksek lisans diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın yüksek lisans diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı
11:24 Ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı Ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 14:17:51. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 79 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement