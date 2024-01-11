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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 23 bin 357'ye yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 23 bin 357'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda son 24 saatte 112 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 10 bin kanser hastası ölüm riskiyle karşı karşıya. İsrail ordusu sağlık sistemine yönelik saldırılarda 337 sağlık personelinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında can kaybı 23 bin 357\'ye yükseldi
11.01.2024 - 17:31,  Güncelleme: 17:33
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 23 bin 357'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle son 24 saatte 112 kişinin hayatını kaybettiği, 194 kişinin de yaralandığı bildirildi. Çok sayıda yaralının hala enkaz altında ve yollarda olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 23 bin 469'a, yaralananların sayısının ise 59 bin 604'e yükseldiği ifade edildi.

10 bin kanser hastası ölüm riskiyle karşı karşıya

İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırılarında 337 sağlık personelinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. İsrail ordusunun 150 sağlık kuruluşunu hedef aldığı, 30 hastane ve 53 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktığı, 121 ambulansı da kullanılamaz hale getirdiği belirtildi. Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin saldırılar nedeniyle hizmet dışı kalması ve hastaların tedavi için yurt dışına çıkarılamaması nedeniyle 10 bin kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı. Tüm hastanelerde yatakların doluluk oranının yüzde 340'ın üzerinde olduğu, yaralıların yerde ve koridorlarda yattığı ifade edildi. Açıklamada, "Yaralıların ve hastaların tedavi için yurt dışına gönderilmesine yönelik mekanizmalarda köklü bir değişiklik yapılması, hastanelere gerekli ve acil ihtiyaçların sağlanması için tüm tarafları harekete geçmeye çağırıyoruz. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ni gözaltına alınan sağlık personelini ziyaret etmeye ve serbest bırakılması için baskı yapmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA
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Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 23 bin 357'ye yükseldi - Son Dakika


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