İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 37 bin 124'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 37 bin 124'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 37 bin 124'e yükseldi. Son 24 saatte düzenlenen 5 saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti, 218 kişi yaralandı. Gazze'deki yıkımın tarif edilemez olduğu belirtilerek, binaların yarısından fazlasının yıkıldığı ve enkazın temizlenmesinin yıllar alacağı ifade edildi.

10.06.2024 13:11
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 37 bin 124'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 248 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 5 saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiği, 218 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 124'e, yaralı sayısının ise 84 bin 712'ye yükseldiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki yıkımın tarif edilemez bir biçimde olduğu belirtilerek, "BM Uydu Merkezinin raporuna göre binaların yarısından fazlası yıkıldı. Enkazın temizlenmesi yıllar alacak. Bu savaşın psikolojik travmasını tedavi etmek daha da uzun sürecek. Bu acılar artık son bulmalı" ifadesi kullanıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 37 bin 124'e yükseldi - Son Dakika

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