İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 37 bin 372'ye yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 37 bin 372'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 372'ye yükseldi. Son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 25 kişi hayatını kaybederken, 80 kişi yaralandı. Gazze'de açlık krizi nedeniyle 3 bin 500 çocuğun hayatı risk altında bulunuyor.

18.06.2024 13:57
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 37 bin 372'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 256 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 25 kişinin hayatını kaybettiği, 80 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 372'ye, yaralı sayısının ise 85 bin 452'ye yükseldiği kaydedildi.

Gazze'de 3 bin 500 çocuğun hayatı risk altında

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, Gazze Şeridi'ndeki açlık krizine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Gazze'ye yardımların ulaştırılamaması sonucu 3 bin 500 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 37 bin 372'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 37 bin 372'ye yükseldi - Son Dakika
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