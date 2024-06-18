İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 37 bin 372'ye yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 37 bin 372'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 256 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 25 kişinin hayatını kaybettiği, 80 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 372'ye, yaralı sayısının ise 85 bin 452'ye yükseldiği kaydedildi.

Gazze'de 3 bin 500 çocuğun hayatı risk altında

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, Gazze Şeridi'ndeki açlık krizine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Gazze'ye yardımların ulaştırılamaması sonucu 3 bin 500 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. - GAZZE