İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 223'e yükseldi

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İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 223'e, yaralı sayısı 92 bin 981'e yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 320 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 50 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 124 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 40 bin 223'e, yaralı sayısının 92 bin 981'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE