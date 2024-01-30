İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında ölü sayısı 26 bin 751\'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 751'e, yaralananların sayısı ise 65 bin 636'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları 116 gündür devam ederken, can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar sonucu son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 114 kişinin hayatını kaybettiği, 249 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana can kaybının 26 bin 751'e, yaralananların sayısının ise 65 bin 636'ya yükseldiği aktarıldı.

Blinken, 7 Ekim'den bu yana 6. kez İsrail'i ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 7 Ekim'den bu yana 6. kez İsrail'i ziyaret edeceği öğrenildi. Blinken'in 3-5 Şubat arasında İsrail'de olacağı belirtildi. - GAZZE