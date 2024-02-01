İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne yönelik saldırılarında 118 kişi hayatını kaybetti

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu son 24 saatte 118 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 27 bin 19'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Aralık'tan bu yana havadan, karadan ve denizden ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları 118 gündür devam ederken, can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar sonucu son 24 saatte 118 kişinin hayatını kaybettiği, 190 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana can kaybının 27 bin 19'a, yaralananların sayısının ise 66 bin 139'a yükseldiği aktarıldı.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada ise İsrail'in 27 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden kara operasyonunda ölen asker sayısının 224'e yükseldiği belirtildi. - GAZZE