İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 295\'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 295'e, yaralı sayısı ise 63 bine yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar sürüyor. Bombardımana 108 gündür devam eden İsrail ordusu, ayrım gözetmeksizin bölgedeki her noktayı hedef alırken, can kaybı da artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra son rakamlara ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 190 kişinin hayatını kaybettiğini, 340 kişinin ise yaralandığını belirtti. Çok sayıda Filistinlinin hala enkaz altında olduğunu aktaran Kudra, sivil savunma ekiplerinin ve ambulansların müdahale etmekte zorluk yaşadığını aktardı.

Kudra ayrıca, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 25 bin 295'e, yaralıların sayısının ise 63 bine yükseldiğini duyurdu. - GAZZE