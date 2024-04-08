İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesi ile 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı 33 bin 207'ye yükseldi.
Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze'de geçici ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasına yönelik yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedilirken, İsrail ordusu saldırılarını ara vermeden sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 32 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada Gazze Şeridi'nde 185 gündür düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 207'ye, yaralı sayısının ise 75 bin 933'e yükseldiği belirtildi.
Han Yunus'a geri dönüşler başladı
İsrail ordusu dün, askerlerin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısından çekildiğini duyurmuştu. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Filistinlilerin büyük yıkıma uğrayan şehirdeki evlerine dönmeye başladığı kaydedildi.
Gazze'ye 228 yardım tırı giriş yaptı
İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, dün 322 yardım tırının kontrol edilerek Gazze Şeridi'ne sevk edildiği belirtildi. Bunun savaşın başından bu yana Gazze'ye bir günde gönderilen en yüksek yardım tırı sayısı olduğunu ifade edilen açıklamada, 228 tırın Gazze'ye giriş yaptığı aktarıldı.
Birleşmiş Milletler ve diğer yardım kuruluşlarına göre açlık ve susuzluğun yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki kötü durumla mücadele edilebilmesi için günde en az 500-600 yardım tırının bölgeye giriş yapması gerekiyor. - GAZZE ŞERİDİ
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