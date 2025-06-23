İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı - Son Dakika
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İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

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İsrail\'den Lübnan\'ın güneyine hava saldırısı
23.06.2025 19:21
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İsrail\'den Lübnan\'ın güneyine hava saldırısı
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İran'a yönelik saldırılarına 11 gündür devam eden İsrail, bir yandan da Lübnan'ı hedef almaya devam ediyor. Lübnan ile geçtiğimiz sene varılan ateşkesi bir kez daha ihlal eden İsrail, ülkenin güneyindeki çeşitli bölgelerin dış mahallelerine hava saldırısı düzenledi.

İran'a yönelik saldırılarına 11 gündür devam eden İsrail, bir yandan da Lübnan'ı vuruyor.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'IN GÜNEYİNE SALDIRISI

Lübnan ile geçtiğimiz sene varılan ateşkesi bir kez daha ihlal eden İsrail, ülkenin güneyine hava saldırısı düzenledi.

İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı

DIŞ MAHALLELER HEDEF ALINDI

Lübnan basını, İsrail ordusunun Zrariyeh, Kfrar Milki ve Ansar köyleri de dahil olmak üzere güneydeki çeşitli bölgelerin dış mahallelerini hedef aldığını ifade etti. Saldırılardaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Lübnan, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Deniz Kisa:
    Israilin kendini savunma koruma hakki vardir Bizlerde zaman zaman Irak Suriyeyi bombaliyoruz 2 26 Yanıtla
  • Gürhan AKSOY:
    Bu nedir ya kuduz itgibi her yere saldırıyorlar. 23 0 Yanıtla
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