İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 8 Ölü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Tyre şehrindeki Masaken al-Shalabiya mahallesine düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Tyre şehrindeki Masaken al-Shalabiya mahallesine düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını bildirdi. Açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü; buna bağlı olarak can kaybının artabileceği kaydedildi. - TYRE