İsrail'in Özgürlük Filosu'na Saldırısı - Son Dakika
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İsrail'in Özgürlük Filosu'na Saldırısı

İsrail ordusu, Gazze'ye yardım götüren gemiye uluslararası sularda saldırdı, yangın çıktı.

02.05.2025 12:15
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İsrail ordusu, 2 aydır ablukaya aldığı Gazze'ye yardım götüren "Özgürlük Filosu" adlı insani yardım grubuna ait gemiye uluslararası sularda gece saatlerinde saldırı düzenledi. Gruptan yapılan açıklamada, geminin gövdesinde delik açıldığı ve batma tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Malta hükümeti ise saldırının ardından gemide çıkan yangına müdahale edildiğini açıkladı.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana kuşatma altında tutarak yardım girişine izin vermediği Gazze'ye ablukasını sürdürüyor. İsrail ordusu, kıtlığın eşiğinde olan Gazze'ye yardım götürmek isteyen "Özgürlük Filosu" adlı gruba ait insani yardım gemisini hedef aldı. Gruptan yapılan açıklamada, "Conscience" adlı gemiye Malta açıklarında uluslararası sularda gece saatlerinde insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırının ardından yangın çıktığı, geminin gövdesinde delik açıldığı ve batma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, çevre ülkelere yardım sinyali gönderildiği ifade edildi. Gemide 15 mürettebat ile 15 yolcunun bulunduğu kaydedildi.

Malta, yangına müdahale etti

Malta hükümetinden yapılan açıklamada, İHA ile vurulan yardım gemisinde bulunanların güvende olduğu, can kaybı yaşanmadığı, yakındaki bir römorkörün gemiye yönlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Römorkör olay yerine geldi ve yangın söndürme operasyonlarına başladı. Saat 01.28'de yangın kontrol altına alındı. Malta Silahlı Kuvvetleri devriye gemisi de daha fazla yardım sağlamak için bölgeye gönderildi. Saat 02.13 itibariyle tüm mürettebatın güvende olduğu doğrulandı, ancak römorköre binmeyi reddettiler. Gemi yetkili makamlar tarafından izleniyor" denildi. - VALLETTA

Kaynak: İHA

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