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İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğuna düzenlediği hava saldırısında can kaybı 13'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğuna düzenlediği hava saldırısında can kaybı 13'e yükseldi

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Konsolosluğuna düzenlediği hava saldırısında can kaybı 13'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin 7'sinin İranlı ve 6'sının ise Suriyeli olduğu açıklandı. Saldırı sonrası tamamen yıkılan binada enkaz kaldırma çalışmaları ise sona erdi.

02.04.2024 20:14
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İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Konsolosluğuna düzenlediği hava saldırısında can kaybı 13'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin 7'sinin İranlı ve 6'sının ise Suriyeli olduğu açıklandı.

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Konsolosluğuna düzenlediği hava saldırısında can kaybı arttı. Saldırıda, can kaybının 13'e yükseldiği belirtilerek, hayatını kaybedenlerden 7'sinin İranlı ve 6'sının Suriyeli olduğu açıklandı. Saldırıda hayatını kaybeden 2 İranlının general rütbesinde olduğu belirtildi. Saldırı sonrası tamamen yıkılan binada enkaz kaldırma çalışmaları ise sona erdi.

Ne olmuştu?

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna dün gerçekleştirdiği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan'dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Zahedi ile Zahedi'nin yardımcılarından Muhammed Hacı Rahimi, Hüseyin Aminullah hayatını kaybetmişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in İran Konsolosluğunu hedef alan hava saldırısının "cevapsız" kalmayacağını ifade etmişti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise saldırıya ilişkin İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını belirterek, "Siyonist İsrail rejiminin destekçisi olan ABD'ye bu konuda önemli bir mesaj gönderdik. ABD, sorumluluk almalı ve hesap vermeli" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Suriye, İsrail, İran, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğuna düzenlediği hava saldırısında can kaybı 13'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğuna düzenlediği hava saldırısında can kaybı 13'e yükseldi - Son Dakika
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