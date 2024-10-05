İsrail protestosu yapan vatandaşa saldırdılar - Son Dakika
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İsrail protestosu yapan vatandaşa saldırdılar

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Rize'de yeni açılan Burger King şubesinde İsrail protestosu yapan bir vatandaş, 10 kişi tarafından saldırıya uğradı. Kendini kurtarmak için bir araca sığınan vatandaş, saldırganların araç şoförünü de dövdüğünü belirtti. Vatandaş, saldırganların gözünün dönmüş İsrail gibi olduğunu ifade etti.

05.10.2024 14:37
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Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam, İsrail'e destek verdiği belirtilen bir yemek zinciri şubesinin açılışına katılarak 'Kahrolsun İsrail' sloganı attı ardından yaklaşık on kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Sağlam, "Para çekmeye giderken mağazasının açılışını gördüm. 'Kahrolsun İsrail' diye bağırdım ancak oradaki gözü dönmüş İsrail yandaşları, İsrail terörünün parasını yemek isteyen, iş yapmak isteyen, bebekleri öldürme isteyen, İsrailliler bana saldırıyor" dedi.

Rize'nin Merkez Çarşı Mahallesi'nde bulunan AVM'de düzenlenen Burger King açılışında öğretim görevlisi Dr. Kemal Sağlam, saldırıya uğradı.

İsrail'e yönelik bir protesto gösterisi gerçekleştiren Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam, saldırıcı sonucu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil Serviste tedavi altına alınan Sağlam'ın burnunda kırık olduğu kulak zarının ise patladığı öğrenildi. Vücudunun eşitli yerlerinde darp izine rastlanan Sağlam, rapor aldı. Saldırganlardan şikayetçi olan Sağlam, karakola giderek ifade verdi.

İsrail protestosu yapan vatandaş, 10 kişinin saldırısına uğradı

"OLANLAR BENİM KALBİMİ PARAMPARÇA YAPTI"

Kemal Sağlam, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bankadan para çekerken Burger King'in açılışını gördüm ve 'Kahrolsun İsrail' diye bağırıp taciz devam etti ama, oradaki Burger King'i gösteren gözü dönmüş İsrail yandaşları, İsrail terörünün parasını yemek isteyen, iş yapmak isteyen böyle bebekleri öldürmek İsrailliler bana saldırıyorlar. Yola kadar takip ettiler az kalsın arabaların altında kalıyordum, peşimden koştular dövdüler, kulaklarımı ve burnumu patlattılar. 10 kişi birden dövdü daha sonra bir araç içine sığındım, şoförü de benimle birlikte dövdüler. Gözü dönmüş bunların katil olmuşlar. Şikayetçi olmuştum kendilerinden ama böyle bir Müslüman bir ülkede; Rize'de bana bunların yapılmasını benim kalbimi paramparça yaptı. Onların hepsini Allah'a Havale ediyorum, Allah onları da İsrail ile birlikte kahrı perişan etsin inşallah."

Açılışa AKP'li İl Genel Meclisi Başkanı Ali İmran Büyük'ün yanı sıra, eski ANAP Rize milletvekili Ahmet Kabil, Ticaret ve sanayi odası başkanı Aziz Karaahmetoğlu, RTSO Meclis Başkanı Ahmet Arif Mete, Rize'li Altur turizmin sahibi Abdurahim Albayrak, İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, Muradiye AKP'li Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, AKP'li Salarha Beleidiye Başkanı Hasan Kara, Rize Ticaret İl Müdürü Osman Köseoğlu, çok sayıda yönetici ve esnaf katıldı. Açılış ise dualar okunarak gerçekleşti. AKP'li İl Genel Meclisi Başkanı Ali İmran Büyük ise açılışa çelenk gönderdi.

İsrail protestosu yapan vatandaşa saldırdılar

Burger King, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Hukuk, Yaşam, Rize, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail protestosu yapan vatandaşa saldırdılar - Son Dakika

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