İsrail ordusu BM gözlem kulesini yıktı - Son Dakika
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İsrail ordusu BM gözlem kulesini yıktı

İsrail ordusu BM gözlem kulesini yıktı

İsrail ordusunun, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırıları devam ediyor. UNIFIL tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait bir buldozerin Marwahin'deki UNIFIL mevzisinde bulunan gözlem kulesini ve çevre çitini kasten yıktığı bildirildi.

20.10.2024 22:19
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Lübnan'da birçok noktaya hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, bir yandan da Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusuna ait buldozerler, Marwahin'deki UNIFIL mevzisinde bulunan gözlem kulesini ve çevre çitini kasten yıktı.

İSRAİL BM UYARILARININ HİÇBİRİNİ DİKKATE ALMIYOR

UNIFIL'den yapılan açıklamada, "İsrail ordusu ve tüm aktörlere BM personeli ile mallarının emniyet ve güvenliğini sağlama, BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanılarak, "Bir kez daha BM mevzilerini saldırmanın ve BM varlıklarına zarar vermenin uluslararası hukukun ve 1701 sayılı Güvenlik Konseyi kararının açık bir ihlali olduğunu belirtiyoruz" denildi.

BM MEVZİLERİNE KASITLI OLARAK ZARAR VERİLİYOR

İsrail ordusunun defalarca UNIFIL'den İsrail-Lübnan sınırını temsil eden Mavi Hat'taki mevzilerini boşaltmasını talep ettiği ve BM mevzilerine kasıtlı olarak zarar verdiği aktarılan açıklamada, "Misyona katkı sağlayan ülkelere uygulanan baskıya rağmen barış gücü askerleri tüm mevzilerde kalmaya devam etmektedir. İzleme ve raporlama görevlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail ordusu BM gözlem kulesini yıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • aslan aslanbeyoğlu:
    birleşmiş milletler orada ne yapıyor. oradaki görevi nedir. İsrail ile Lübnan'ı birbirine düşmekten korumak için birlikleri ni oraya koymuşlar ama mal mal katliamı izliyorlar izlemeyi bırakın kendilerini koruyamıyorlar. birleşmiş milletler bi zırva dan ibaret oldu. 54 1 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    ... BM den tepki gelmişşş.! ... Tüm kargalar bu habere güldü! 34 2 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Bm nin beyin ölümü gerçekleştini macron boşa demiyor. Dünyanin bm si de anasıda babasıda Amerika, bm yi kim takar. 20 1 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Bm.ne tepkisi geliştir.bm.yalandan bir şeyler söylüyor.Ab.bm.nato bunların hepisi Abd nin emrinde. 13 1 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz:
    İki yuzlü bm yetkin bile yok anca laklak 11 1 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    8 milyon nüfuslu israil dünya ya kafa tutuyor, dünyanın hiç bi ülkesi bişey yapamıyor. Dünya ülkelerinin birleşmiş milletleri bile kedi olmuş. İşte güç işte feraset 11 0 Yanıtla
  • Eski Tüfek.:
    Birleşmiş....kutsal ittifak ...milletler...i.. 5 1 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    BM etkisi işlevi bitmiş reis doğru söylüyor 5 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    İCARDİ YE OSIMEN DE TAYTLI TAKIMIN KULESINI DAĞITACAK (KONUYLA İLGİSİ YOK) 1 2 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    vaaayyy ne acaip terslemişler itraili, artık herşeyi bitirir İTrail,çok korkmuşa benziyo.bm de masaya yumruğunu çok sert vurmuş ,eli kırılmıştır herhalde 1 1 Yanıtla
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