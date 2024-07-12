İstanbul Avcılar'da çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu - Son Dakika
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İstanbul Avcılar'da çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu

İstanbul Avcılar'da çöp konteynerında market poşeti içinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Bebek hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

12.07.2024 19:56
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İstanbul Avcılar'da çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da çöp konteynerında market poşeti içinde yeni doğmuş bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin, tedavi altına alındığı öğrenilirken polis ekiplerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

Olay, 17.00 sıralarında İstanbul Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde çöp atmaya çalışan bir vatandaş, çöp konteynerinin içinden sesler duydu. Konteynerin içine baktığında ise market poşetinin içinde henüz yeni doğmuş bir bebeğin olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bebek, sağlık ekipleri tarafından kontrolün ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bulunan bebeğin, Çam Sakura Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri çöp konteynerinde çalışma yaptı. Konu ile ilgili polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Konu ile ilgili konuşan sokak sakini Ceren Altuner, "Biz bahçeye çıktığımızda bir ses duyduk. Bizim komşumuz bebeği görmüş. Biz de ondan sonra gördük. Bir poşetin içerisine sarılı bir şekilde bırakılmış bebek. Maksimum 3 - 4 günlük bir bebekti. Çöp atarken bebek ağlamış ya da bir ses çıkarmış sanırım. Hemen ambulansı aradı. Ambulansın içerisinde müdahale ettiler. Şu anda hastanede tedavi görüyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Avcılar'da çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu - Son Dakika

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