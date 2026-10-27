Bahçelievler'de temel kazısı yapılan inşaatın duvarı çöktü: 6 ve 7 katlı iki apartman boşaltıldı - Son Dakika
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Bahçelievler'de temel kazısı yapılan inşaatın duvarı çöktü: 6 ve 7 katlı iki apartman boşaltıldı

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Bahçelievler\'de temel kazısı yapılan inşaatın duvarı çöktü: 6 ve 7 katlı iki apartman boşaltıldı
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Bahçelievler\'de temel kazısı yapılan inşaatın duvarı çöktü: 6 ve 7 katlı iki apartman boşaltıldı
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Bahçelievler'in Siyavuşpaşa Mahallesi'nde, Çavuşpaşa Caddesi üzerindeki bir inşaatta temel kazısı sırasında istinat duvarı yıkıldı. Olayın ardından bitişikteki iki apartmanın zemini yaklaşık 10 santim çöktü. Gece binalardan gelen çatırdama sesleri üzerine sokağa çıkan sakinlerin oturduğu 20 daire, ekiplerce tedbir amacıyla boşaltıldı; incelemeler sürüyor.

İstanbul Bahçelievler'de temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu bitişikteki 6 ve 7 katlı iki binanın zemininde yaklaşık 10 santimetrelik çökme meydana geldi. Binalardaki 20 daire tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle yıkıldı. Yıkılmanın ardından inşaatın bitişiğinde bulunan 6 ve 7 katlı iki binanın zemininde yaklaşık 10 santimetrelik çökme meydana geldi. Binalardan gelen çatırdama sesleri ve hissedilen sallantı üzerine bina sakinleri ile mahalle sakinleri dışarı çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, zabıta, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

20 DAİRE TAHLİYE EDİLDİ

Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, iki binada bulunan toplam 20 daire tedbir amaçlı tahliye edildi. Bina sakinlerinin kontrollü şekilde bazı eşyalarını almalarına izin verildi. Mahalle sakini bir genç kalkarken yere düştüğünü belirterek, "Ben gece 2 gibi yatmıştım. Bağırışmalara uyandım. Olay gece 3 gibi oldu. Kalkarken yere düştüm. Ben o kadar da çok hissetmedim ama ekipler binayı sarmıştı. İki binayı da tahliye ettiler" dedi.

KAPILAR EĞİLDİ, BİNADA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Binanın tahliye edildiğini belirten Ozan Ünsal ise, "Arka taraftaki binanın istinat duvarının kaymasından ötürü binada çatlaklar oluştu. Bütün bina tahliye edildi. Kapılar eğildi. Arka bahçe duvarı yıkıldığından bina tahliye edildi" şeklinde konuştu.

Ekiplerin, çökme meydana gelen binalardaki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İHA
Bahçelievlerİstanbul3. SayfaGüncelEmlakSon Dakika

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