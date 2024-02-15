İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda Şüpheli Şahsın Kaçma Girişimi - Son Dakika
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İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda Şüpheli Şahsın Kaçma Girişimi

İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı\'nda Şüpheli Şahsın Kaçma Girişimi

İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda hakimliğe sevk edilen şüpheli şahıs, mahkeme salonuna gideceği esnada kaçma girişiminde bulundu. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahsın kaçma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

15.02.2024 17:28  Güncelleme: 17:36
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İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda hakimliğe sevk edilen şüpheli şahıs kaçma girişiminde bulundu. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahsın o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 'Hırsızlık' suçundan gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye'de bulunan savcılıkta ifade veren şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiğini öğrenince kaçmaya çalıştı. Mahkeme salonuna gideceği esnada kaçma girişiminde bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Daha sonra mahkemeye sevk edilen şahsın kaçma girişiminde bulunduğu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda Şüpheli Şahsın Kaçma Girişimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda Şüpheli Şahsın Kaçma Girişimi - Son Dakika
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