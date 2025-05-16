İstanbul'da 119 Uyuşturucu Satıcısına Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 119 torbacının yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından uyuşturucu madde satıcılarına eş zamanlı olarak düzenlenen 'Narkokapan-İstanbul' operasyonu ile 119 torbacının yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz operasyonlar kapsamında 119 torbacı yakalandı. 70'i tutuklandı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 7 ay sürdü. Bu 7 aylık süreçte İstanbul'da jandarma bölgesi yeniden mercek altına alındı. Elde edilen bilgiler büyük bir titizlikle analiz edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler tek tek delillendirildi. Akabinde operasyona başladık. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca İstanbul'un Esenyurt, Eyüpsultan, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Beyoğlu, Zeytinburnu, Avcılar, Büyükçekmece, Şişli, Kağıthane, Beşiktaş ve Arnavutköy ilçelerinde narkotik, istihbarat ve asayiş ekiplerinden oluşan 432 Jandarma personeli, 55 Jandarma Asayiş Timi, 8 özel eğitimli narkotik köpeği ve 3 Jandarma Motorlu Asayiş Timi'nin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden o zehir tacirlerine bir kez daha net bir şekilde gösterdik. Girdiğiniz sokak çıkmaz sokaktır. Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz. İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." - ANKARA