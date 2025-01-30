İstanbul'da 7 Hırsız Yakalandı

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İstanbul'da 600 bin euro inşaat ve 2.5 milyon TL değerinde tekstil malzemesi çalan 7 şüpheli yakalandı

Suçüstü yakalanan şüphelilerin hırsızlık anları kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da 600 bin euro değerinde inşaat malzemesi ile 2.5 milyon lira değerinde tekstil malzemesi çalan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü inşaat alanından suçüstü yakalanırken, hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da 4 Ocak'ta Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki bir işyerinde 600 bin euro değerinde inşaat malzemesi çalındı. 15 Ocak'ta Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi Devlet Sokak üzerinde bir tırın dorsesinden 10 bin lira değerinde 3 palet çikolata çalınırken, 22 Ocak'ta Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 3081 Sokak üzerinde yine bir tırın dorsesinden 2.5 milyon TL değerinde tekstil malzemesini çalan şüpheliler kaçarak uzaklaştı. 25 Ocak tarihinde ise Şişli Kaptanpaşa Mahallesi Bahçecik Sokak'ta bulunan inşaata ait şantiyesinde hırsızlık meydana geldi. Polis ekipleri, 92 suç kaydı bulunan C.Ç.(39), 72 adet suç kaydı bulunan S.Y.(31), 35 adet suç kaydı ve hırsızlıktan 11 adet aranması bulunan R.Y.'i inşaat şantiyesinde hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

7 şüpheli yakalandı

Gerçekleştirilen hırsızlıklarla ilgili çalışma gerçekleştiren polis ekipleri gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde arama yaptı. Esenler'de bir dükkana operasyon düzenleyen ekipler, 9 suç kaydı bulunan Y.A.ve S.D.isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Dükkan içerisinde yapılan aramalarda, büyük tahta ruloya sarılı vaziyette yaklaşık 300 kilo kablo, 3 adet kaynak makinesi, 2 adet vida sıkma makinesi, 2 adet hilti, N.A. isimli şahsın üzerinden 73 bin 900 TL, Esenyurt'ta tırın dorsesinde çalınan tekstil malzemelerine ait olduğu değerlendirilen 4 adet barkot, 50 adet fişek ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda, olaylara karışan araçların ruhsat sahibi F.Y. olarak belirlendi. 21 adet suç kaydı bulunan F.Y.isimli şüpheli de Avcılar'da yakalandı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden C.Ç., S.Y. ve R.Y. emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.A., S.D.İ, N.A. ve F.Y. isimli şahıslar ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Hırsızlık anları kamerada

Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin tır dorsesindeki malzemeleri araçlarına yükleyerek uzaklaştıkları görülüyor.