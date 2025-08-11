İstanbul\'da Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

İstanbul'da TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TEM Otoyolu Kumburgaz mevkiinde yol kenarında bulunan ağaçlık alanda yangın çıkmıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, havadan da helikopterin destek verdiği yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. - İSTANBUL