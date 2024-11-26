İstanbul\'da Aile Katliamı: Cenaze Töreni Düzenlendi

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İstanbul'da uyuşturucu bağımlısı Bahtiyar Aladağ tarafından katledilen eşi Sevim Aladağ, oğlu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu, Beykoz'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İstanbul Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt'ta uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Bahtiyar Aladağ isimli şahıs, annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ, dayısının oğlu Şadan Serdar Buke'yi ve kuaföre yaptığı silahlı saldırıda çalışan Mehmet Salih Özsökük isimli kişiyi öldürmüştü. Düzenlediği silahlı saldırılarda eniştesi Gökhan Soylu ve kız kardeşi Buket Aladağ'ı ağır yaralamıştı. Zanlı daha sonra araç içinde silahı kafasına dayayarak intihar etmişti. Saldırganın cinayetlerden önce Büyükçekmece gölü yakınında eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'yu da öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Olayda hayatını kaybeden Bahtiyar Aladağ'nın eşi Sevim Aladağ, oğlu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu için bugün, Beykoz Değirmendere Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye vefat edenlerin akrabaları, arkadaşları, komşuları ve Beykoz AK Parti İlçe Başkanı Özkan Ayduğan katıldı. Cenazeye katılan yakınları tabutların başında duygu dolu anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sevim Aladağ, Arsal Aladağ ve Türkan Soylu'nun cenazeleri Değirmendere Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

"Çok güzel, düzgün bir aile yapıları vardı"

Vefat edenlerden Türkan Soylu'nun komşusu, "Komşum, arkadaşım, can yoldaşım. Olay günü aradım, ulaşamadım. Her gün birbirimizi arıyorduk, ulaşamayınca polisler geldi zaten oradan öğrendik katliam işlendiğini ama konduramadım eşini ve kayınvalidesini öldürdüğüne, hiç konduramadım. Katili hiç uyuşturucu kullanırken görmedim. Çok efendi, saygılı hiç sesleri çıkmazdı. Çok güzel, düzgün bir aile yapıları vardı. 25 senedir tanıyorum, nasıl böyle bir şey oldu ben anlamadım" dedi.

"Görünüşte iyi bir insandı"

Akrabaları Necla Macar, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum, bizde akşam öğrendik. 2 gün olmuş vefat edeli ama biz akşam haberlerde yabancı birini izler gibi izledik. Katili en son geçen sene yazın görmüştüm. Görünüşte iyi bir insandı ailesini hep o gezdirirdi." ifadelerini kullandı. Aydın Macar isimli akrabaları ise, "Ailesini pikniğe getiriyor Pazar günü, üçünü de orada vuruyor, sonra gidip kendi ailesini vuruyor. Sonra berber dükkanına gidip benim yeğenimi vuruyor, oradan gidiyor başka yere başkasını vuruyor, sonra kendisini vuruyor. Bizde sosyal medyadan öğreniyoruz. Bize haber verecek kimsemiz kalmamış orada. Uyuşturucu kullanacak bir tip değildi. Sürekli eşini, kayınvalidesini cenazeye, düğün derneğe hepsine getirirdi. Öyle bir çocuktu, ne oldu birden bilmiyoruz. Kendi ailesi ile mi sorun yaşadı? Bizle yaşadığını sanmıyorum, çünkü bayağı iyiydi. Çocuğunu da severdi, eşini de severdi, kayınvalidesini de severdi, hiçbir yere onlarsız gitmezdi" dedi.

Öte yandan, saldırıda ağır yaralanan, katilin kayınbiraderi Gökhan Soylu'nun tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL