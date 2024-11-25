İstanbul'da Aile Katliamı Detayları Ortaya Çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da Aile Katliamı Detayları Ortaya Çıktı

İstanbul\'da Aile Katliamı Detayları Ortaya Çıktı

Uyuşturucu bağımlısı Bahtiyar Aladağ, eşi ve çocuğunu öldürerek katliama başladı.

25.11.2024 23:59
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Saldırganın eşinin ve çocuğun cesedinin bulunduğu yerdeki çalışmalar böyle görüntülendi

Berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış

İstanbul'da aile katliamının detayları ortaya çıktı

Uyuşturucu bağımlısı Bahadır Aladağ katliama ilk önce eşi, çocuğu ve kayınvalidesi ile başladı

İSTANBUL - İstanbul'da yaşanan aile katliamının detayları ortaya çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Bahtiyar Aladağ'ın eşi ile kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadığı, Avcılar'da bulunan kendisine ait berber dükkanında havalı tabancayla atış talimi yaptığı iddia edildi. Saldırganın eşinin ve çocuğun cesedinin bulunduğu yerdeki çalışmalar havadan görüntülendi.

İstanbul'da yaşanan aile katliamında çarpıcı detaylar oraya çıkmaya başladı. Avcılar'da kuaför dükkanı olan Bahtiyar Aladağ'ın aylarca havalı tabanca ile atış talimatı yaptığı iddia edildi. Birkaç yıl önce uyuşturucu krizine girip evdeki eşyalara ve çevresine zarar verdikten sonra olay yerine gelen polislere de mukavemet gösterdiği öğrenildi. Aladağ, olaya ilk önce eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki çocuğu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'yu Büyükçekmece göl kenarına götürerek öldürerek başladığı ileri sürüldü. Uyuşturucu bağımlısı olan şahsın daha sonra Celalileye de silahlı saldırı düzenlediği annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ'ı öldürüp kız kardeşi Buket Aladağ'ı ağır yaraladığı öğrenildi. Saldırganın ardından Avcılar'da bulunan kuaför dükkanına geçtiği ve içeride bulunan çalışan Mehmet Salih Özsökük isimli şahsı kafasından vurarak öldürdüğü, eniştesi Gökhan Soylu ise alnından silah ile yaraladığı öne sürüldü.

Gözü dönen Bahtiyar Aladağ'ın Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokağa giderek dayısının oğlu Şadan Serdar Büke'yi öldürüp araç içerisinde intihar ettiği belirtildi.

Cesetlerin yeri drone ile tespit edildi

Eşi ile uzun süredir kıskançlık meselesi yüzünden tartıştığı iddia edildi. Olay günü saldırganın eşi, çocuğuna ve kayınvalidesine ulaşamayan polis ekipleri telefon sinyallerini takip etmeye başladı. Sinyallere Büyükçekmece Tepekent Göl kenarındaki arazide ulaştı. Drone kaldıran polis ekipleri cesetlerin yerini tespit etti. Saldırganın eşinin ve çocuğun cesetinin bulunduğu yerdeki çalışmalar havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Aile Katliamı Detayları Ortaya Çıktı - Son Dakika

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