Son dönemde birbirinden başarılı operasyonlara imza atan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen nokta atışı bir operasyona ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakan Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-27" operasyonuyla Interpol'ün kırmızı bültenle dolandırıcılık suçundan, sarı bültenle 2 ayrı hırsızlık suçundan aradığı Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov'un yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya operasyona ilişkin paylaşımında "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu Kazakistan tarafından "Dolandırıcılık ve Hırsızlık" suçlarından kırmızı ve sarı bülten ile aranan Nurlan Zharımbetov İstanbul'da düzenlenen "MAHZEN-27" operasyonuyla yakalandı. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Interpol'ün kırmızı ve sarı bültenle aradığı Nurlan Zharımbetov, İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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