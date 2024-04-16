Interpol'ün kırmızı ve sarı bültenle aradığı Nurlan Zharımbetov, İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Interpol'ün kırmızı ve sarı bültenle aradığı Nurlan Zharımbetov, İstanbul'da yakalandı

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İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-27" operasyonuyla hakkında İnterpol'ün kırmızı bültenle dolandırıcılık suçundan, sarı bültenle 2 ayrı hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov yakalandı.

16.04.2024 08:07
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Son dönemde birbirinden başarılı operasyonlara imza atan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen nokta atışı bir operasyona ilişkin bilgileri paylaştı.

BAKAN YERLİKAYA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bakan Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-27" operasyonuyla Interpol'ün kırmızı bültenle dolandırıcılık suçundan, sarı bültenle 2 ayrı hırsızlık suçundan aradığı Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov'un yakalandığını duyurdu.

Interpol'ün kırmızı ve sarı bültenle aradığı Nurlan Zharımbetov, İstanbul'da yakalandı

"HEPSİNİ TEK TEK ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

Yerlikaya operasyona ilişkin paylaşımında "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz.

"ALLAH AYAKLARINA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu Kazakistan tarafından "Dolandırıcılık ve Hırsızlık" suçlarından kırmızı ve sarı bülten ile aranan Nurlan Zharımbetov İstanbul'da düzenlenen "MAHZEN-27" operasyonuyla yakalandı. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

Interpol'ün kırmızı ve sarı bültenle aradığı Nurlan Zharımbetov, İstanbul'da yakalandı
Interpol\'ün kırmızı ve sarı bültenle aradığı Nurlan Zharımbetov, İstanbul\'da yakalandı
Kaynak: İHA

Kazakistan, İstanbul, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Interpol'ün kırmızı ve sarı bültenle aradığı Nurlan Zharımbetov, İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ozay Metin: bütün kırımızı bültenle arananlar bizim memleketten çıkıyor. kimsede sormuyor bunlar nasıl girdi memlekete. Nekadar mafya suçlu varsa alış veriş merkezi olmuş memleket kimse sorgulamıyor. 94 1 Yanıtla
  • Yaşar Özçırak: Yakaladık diye seviniyorlar ama ülkeye elini kolunu sallayıp nasıl girebiliyor diye düşünen yok. Resmen yasadışı çöplüğüne döndü ülke 68 2 Yanıtla
  • Ahmet Bavli: Muz cumhuriyeti bizden daha guvenli bir ulke 38 2 Yanıtla
  • Cengiz BAŞAL: Vallahi öyle oldu ozan kardeş vayy halimizee diyor insan ?????? 35 0 Yanıtla
  • Serkan Basar: heyyy maşallah hayaldi gerçek oldu 19 1 Yanıtla
  • Erkut Köse: Sanırsınki akpille giriyorlar bu ülkeye bu kadqr rahat bir giriş başka bir ülkede yoktur 0 0 Yanıtla
  • Beykozlu: Sorgulama sadece metro girişinde yapılıyor unuttum birde gece kartalları tarından yapılıyor .. 0 0 Yanıtla
  • Osman A: Bu ne yaaaaa böyle...Ülkemiz İyice yol geçen hanı olmuş.Nerde kırmızı bültenli var buradan çıkıyor.Nasıl geldiler bunlar,nasıl ellerini kollarını sallayarak yaşıyorlar. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Interpol'ün kırmızı ve sarı bültenle aradığı Nurlan Zharımbetov, İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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