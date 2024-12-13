İstanbul'da Change Operasyonu: 18 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Change Operasyonu: 18 Gözaltı

İstanbul merkezli operasyonda, 35 aracın fabrikasyon bilgileri değiştirerek dolandırıcılık yapan 18 kişi yakalandı.

13.12.2024 12:43
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İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon bilgilerini yasadışı başka araçlara uyarlayarak change işlemi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalıntı ve change araçlara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. yaklaşık 6 ay süren çalışmalarda çalıntı veya yurtdışından getirilen araçlara; kaza, deprem ve yangın gibi sebeplerden kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon bilgilerini uyarlanarak change işlemi yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin change yaptıkları araçları üçüncü şahıslara satarak dolandırdıkları ve haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bolu ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda aralarında örgüt lideri Dursun K. ve örgüt üyesi Fikri A., tamirhane sahibi Murat A.'nın da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin bu yöntemle 35 aracı change yaptığı belirlendi. Araçlardan 7'sinin çalıntı, 22'sinin yurtdışı menşeli, 5'inin hacizli-yakalamalı ve 1'inin ise menşeinin tespit edilemediği tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Ayrıca olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Ele geçirilen araçlar sergilendi

Operasyon kapsamında ele geçirilen yaklaşık 100 milyon TL değerindeki 35 araç, Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Araçların çalıntı, yurtdışı menşeli ve hacizli-yakalamalı olduğu tespit edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Change Operasyonu: 18 Gözaltı - Son Dakika

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