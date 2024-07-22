İstanbul'da dehşet anları kamerada: Kendini araçtan atan kadın metrelerce sürüklendi - Son Dakika
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İstanbul'da dehşet anları kamerada: Kendini araçtan atan kadın metrelerce sürüklendi

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Kağıthane'de sürücüsünün kontrolünden çıkan araçtaki kadın kapıyı açıp kendini aşağıya attı. Otomobil ise park halindeki 3 araca çarparak durabildi, kadın kılpayı kurtuldu. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

22.07.2024 09:51
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İstanbul'da dehşet anları kamerada: Kendini araçtan atan kadın metrelerce sürüklendi

Kağıthane'de sürücüsünün kontrolünden çıkan araçtaki kadın kapıyı açıp kendini aşağıya attı

Otomobil ise park halindeki 3 araca çarparak durabildi, kadın kılpayı kurtuldu

Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Kağıthane'de yokuş aşağıya freni tutmayan otomobil, sürücünün kontrolünden çıktı. Paniğe kapılan 61 yaşındaki eşi kapıyı açıp kendini aşağıya attı. Dehşet anları kameralara yansırken, metrelerce sürüklenen ve aracının altında kalmaktan kılpayı kurtulan kadın yaralandı. Otomobil ise park halindeki 3 araca çarpıp durabildi.

Olay, dün saat 11.15 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde eşi Mukaddes Dırmaz ile birlikte 34 FPY 451 plakalı otomobile binen Necip Dırmaz (65), yokuş aşağıya seyretmeye başladı. O esnada iddiaya göre otomobilin freni tutmayınca sürücü araçla yalpalamaya başladı. Paniğe kapılan sürücünün eşi Mukaddes Dırmaz (61), kapıyı açarak kendini aşağıya attı. Kadın birkaç metre sürüklenerek yaralanırken, otomobil ise park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Dehşet anları ise güvenlik kameralara anbean yansıdı.

Kadının durumu iyi

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü ise sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazaya karışan sürücünün aracı ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

"Bir tane bayan vardı, arabadan düştü"

Kazada araca kullanılamaz hale gelen Fikri Yaşaroğlu, "Oturuyorduk, kahvaltı yapıyorduk, ondan sonra patırtıya çıktık. Ses geldi, dışarı çıktık. Adam freni tutmamış dediler, üç tane arabaya vurmuş. Benim arabama vurunca üç tane araba birbirine girdi. Bir tane bayan vardı, arabadan düştü, hastaneye kaldırdılar, ambulans geldi. Kadın buradayken bilinci açıktı, götürdüler ambulansla, onun dışında bir şey bilmiyorum. Trafikçiler geldi, rapor tuttu. Kaza yapan araçla birlikte dört araç var. Sadece benim arabamda 400-500 bine yakın hasar var. Zaten benim araç pert oldu, şasiler hep sıkıntılı, öndeki araçlar yine aynı şekilde tamponlar felan ama hasarlı olan benim araç" dedi.

Kaynak: İHA

Kağıthane, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da dehşet anları kamerada: Kendini araçtan atan kadın metrelerce sürüklendi - Son Dakika

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