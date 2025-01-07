İstanbul'da Eşinin Silahıyla Öldürülen Kadın Cenazesi Adli Tıp'ta - Son Dakika
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İstanbul'da Eşinin Silahıyla Öldürülen Kadın Cenazesi Adli Tıp'ta

İstanbul\'da Eşinin Silahıyla Öldürülen Kadın Cenazesi Adli Tıp\'ta

Boşanma aşamasındaki Ayşe Çelik, tartıştığı eşi Engin Çelik tarafından silahla öldürüldü.

07.01.2025 00:06
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İstanbul Eyüpsultan'da tartıştığı eşi tarafından araçta öldürülerek, cesedi ormana götürülmeye çalışılan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Ölen kadının arkadaşı, "Ayşe bir sene, hatta daha fazla zamandır kocasından sürekli tehditler alıyordu" dedi.

Olay, Sultangazi'de saat 16.30 sıralarında meydana gelmişti. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki Engin Çelik ile Ayşe Çelik arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmada adam eşini araçta silahla vurarak öldürmüştü. Ardından Engin Çelik, cesedi otomobilinin bagajına koyarak ormana götürmeye çalıştığı sırada ihbar üzerine yakalanmıştı. İlk ifadesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin sorgusu sürerken, Ayşe Çelik'in cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Kadının ailesi ve yakınları Adli Tıp Kurumu morgu önüne gelerek, bilgi aldı. Ayşe Çelik'in cenazesinin yapılacak otopsinin ardından memleketi Şanlıurfa'da toprağa verileceği öğrenildi.

"Ayşe bir sene, hatta daha fazla zamandır kocasından sürekli tehditler alıyordu"

Ayşe Çelik'in eşinden bir yıldan fazla süredir tehditler aldığını söyleyen yakın arkadaşı Zeliha Çetik, "Bugün İstanbul'da emekçi bir anne, tırnaklarıyla emek vererek, mücadele ederek çocuğuna bakmak isteyen, yaşam mücadelesi veren bir anne, kocası tarafından katledildi. Çok üzgünüz. Acımız çok büyük. Ayşe bir sene, hatta daha fazla zamandır kocasından sürekli tehditler alıyordu. Kocasından kaçıyordu. Aynı evde yaşamıyorlardı gibi bir şey. Dönem dönem barışıp, dönem dönem uzaklaşıyordu. Çaresiz ve yalnızdı. Emin değilim ama şüphelerimiz kocasının 'madde' kullandığı yönündeydi Ayşe'nin anlatımlarıyla. Normal olmayan davranışlarından bahsediyordu. Sürekli şiddet uyguluyordu. Ayşe sürekli dayak yiyen bir kadındı. Hiçbir sosyal hayatı olmayan bir anneydi. 5 yaşında bir kızı var. Acımı nasıl anlatabilirim bilemiyorum. Kendisini 10 yıldan beri tanıyorum. Birlikte çalıştık, birlikte emek verdik, aynı sofrada yemek yedik. Kocasından ayrıldığı için aynı bölgede oturuyorduk. Bir dönem de aynı iş yerinde birlikte çalıştık. Sürekli telefonlarını kapalı tutmak durumunda kalıyordu. En son 6 ay önce kendisiyle telefonla görüştüm. Bugün internetten aldığım haberler doğrultusunda 'İsim benzerliği olabilir. Belki Ayşe değildir' diye araştırma sonucunda arkadaşımın olduğunu öğrendim. Cenaze Şanlıurfa'ya gidecek. Ayşe'nin ailesi gelecek, cenazeyi alıp Şanlıurfa'ya gidecekler. Kadınlar ölmesin. Kadınlar, anneler yaşamalı. Hiçbir kadın katledilmeyi hak etmiyor, şiddeti hak etmiyor. Daha kaç tane kadın ölecek? Ayşe'nin tek mücadelesi kocasının alkol kullanmasına karşıydı. 'Alkolü bırak, ben seninle barışırım' diyordu. Ayşe çalışıp maaş kartını bile görmeyen bir kadındı, eşinin elindeydi. Ekonomik güvencesi elinde değildi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Eşinin Silahıyla Öldürülen Kadın Cenazesi Adli Tıp'ta - Son Dakika

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