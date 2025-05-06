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İstanbul'da Eski Eş Cinayeti

İstanbul\'da Eski Eş Cinayeti

Rüstem Elibol, eski eşi Bahar Aksu'yu kaçırmaya çalışırken öldürdü. Takıntı itirafı yaptı.

06.05.2025 15:22
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İstanbul Şişli'de eski eşi Bahar Aksu'yu kaçırmaya çalışırken direnince silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, "Boşanmayı kabullenemedim. Sosyal medya üzerinden kendisini sürekli takip ediyordum. Olay günü konuşmak istedim" dediği öğrenildi.

Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde dün saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda sabah işine giden Bahar Aksu (34), 2022'de boşandığı eski eşi Rüstem Elibol (37) ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istenmişti. Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya 5-6 el art arda ateş etmişti. Bahar Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken, geldikleri araçla kaçan eski eş Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Öte yandan Bahar Aksu ve Rüstem Elibol'un 2019 yılında evlendiği, çocuklarının olmadığı ve Aksu'nun 2020'de eşinin kendisini tehdit ettiği ve yaraladığı gerekçesiyle poliste 2 ayrı müracaatının olduğu öğrenilmişti.

"Kendisini sosyal medya üzerinden takip ediyordum"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri devam eden şüpheli eski koca Rüstem Elibol'un ilk ifadesi ortaya çıktı. Genç kadını takıntı haline getirdiğini söyleyen Elibol, "2019 yılında evlendik. 3 yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim. Kendisini sürekli, sosyal medya üzerinden takip ediyordum. Olay günü görüşmek istedim" dediği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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