İstanbul'da evden 33 bin 600 dolar ve 20 bin dolar değerinde mücevherat çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da evden 33 bin 600 dolar ve 20 bin dolar değerinde mücevherat çalan hırsızlar yakalandı

İstanbul\'da evden 33 bin 600 dolar ve 20 bin dolar değerinde mücevherat çalan hırsızlar yakalandı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir evden 33 bin 600 dolar ve maddi değeri 20 bin dolar olan mücevherat çalan biri çocuk 2 kadın hırsız polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin 97 adet suç kaydı olduğu belirlendi.

14.03.2024 13:55  Güncelleme: 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bir evden 33 bin 600 dolar ve maddi değeri 20 bin dolar olan mücevherat çalan biri çocuk 2 kadın hırsız yakalandı.

Olay, 04.03.2024 Başakşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.M.K.H. isimli şahsın evinden 33 bin 600 dolar, 2 bin TL ve maddi değeri 20 bin dolar olan mücevherat çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Şeyma U.(22), Ebru U. (24), Gözde Ç. (11) isimli şüpheliler 11.03.2024 günü Zeytinburnu'nda yakalandı. Şeyma U.'un 97 adet suç kaydı ve araması olduğu, Ebru U.'nun 83 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şahıslardan 11 yaşındaki Gözde Ç. isimli şahıs Başakşehir Çocuk Büroya teslim edildi. Diğer şahıslar da Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Başakşehir, İstanbul, Çocuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da evden 33 bin 600 dolar ve 20 bin dolar değerinde mücevherat çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:16 Konya’da Türk Yıldızları’na ait askeri eğitim uçağı düştü Pilot kurtuldu, 1 şehit var Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu, 1 şehit var
13:01 Batman Belediyesi’nden motivasyon tabelası “Büyükşehir“ ifadesi sosyal medya yorumları sonrası perdeyle kapatıldı Batman Belediyesi'nden motivasyon tabelası! "Büyükşehir" ifadesi sosyal medya yorumları sonrası perdeyle kapatıldı
11:49 ABD’de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş
10:48 Adana’da 10 sondaj kuyusuyla petrol aranacak Adana'da 10 sondaj kuyusuyla petrol aranacak
10:48 Boşandığı eşinden şüphelenip DNA testi yaptırdı, 3 çocuğun 2’sinin kendinden olmadığını öğrendi Boşandığı eşinden şüphelenip DNA testi yaptırdı, 3 çocuğun 2'sinin kendinden olmadığını öğrendi
13:05 Ferhat Göçer, filminde şarkısını izinsiz kullanan Nuri Bilge Ceylan’a dava açıyor Ferhat Göçer, filminde şarkısını izinsiz kullanan Nuri Bilge Ceylan'a dava açıyor
12:47 Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu
12:27 “Dervişlik yolundayım“ diyen Leyla Bilginel, dergah kuruyor "Dervişlik yolundayım" diyen Leyla Bilginel, dergah kuruyor
11:52 Putin, genel seçim öncesinde halka seslendi: Tüm vatandaşları sandık başına çağırıyorum Putin, genel seçim öncesinde halka seslendi: Tüm vatandaşları sandık başına çağırıyorum
11:45 Kendisinden ayrılan sevgilisini öldürüp intihar etti Kendisinden ayrılan sevgilisini öldürüp intihar etti
11:44 Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının hakemi Halil Umut Meler oldu Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının hakemi Halil Umut Meler oldu
11:35 Survivor adasındaki yakınlık sinirlendirdi Yunus Emre’ye eşinden canlı yayında sert uyarı: Aleyna’dan uzak dur Survivor adasındaki yakınlık sinirlendirdi! Yunus Emre'ye eşinden canlı yayında sert uyarı: Aleyna'dan uzak dur
11:00 İstanbul’daki inşaat sahası Google Maps’te göl olarak gösterildi İstanbul'daki inşaat sahası Google Maps'te göl olarak gösterildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 14:06:36. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da evden 33 bin 600 dolar ve 20 bin dolar değerinde mücevherat çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement