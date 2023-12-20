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İstanbul'da FETÖ/PDY ve DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. - Son Dakika
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İstanbul'da FETÖ/PDY ve DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

20.12.2023 - 09:48,
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İstanbul'da FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul 'da FETÖ/PDY terör örgütü ile DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen 3 şüpheli belirlendi. Ayrıca DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiası bulunan 5 şüpheli tespit edildi.

8 şüpheli yakalandı

Haklarında yakalama kararı da bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul\'da FETÖ/PDY ve DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da FETÖ/PDY ve DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da FETÖ/PDY ve DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. - Son Dakika
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