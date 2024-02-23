İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı

İstanbul\'da FETÖ\'ye yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda, kamu kurum ve kuruluşlarına sızma amacıyla 'Özel Evler' olarak adlandırılan adreslerde 2013-2014 yıllarında yapılan KPSS sınavına hazırlandıkları belirlenen 18 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 8'i aktif kamu personeli olan tüm şüpheliler gözaltına alındı.

23.02.2024 13:22  Güncelleme: 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, kamu kurum ve kuruluşlarına sızma amacıyla "Özel Evler" olarak adlandırılan adreslerde 2013-2014 yıllarında yapılan KPSS sınavına hazırlandıkları belirlenen 18 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün İstanbul'da yürüttüğü faaliyetlerin deşifre edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul genelinde 2013-2014 yıllarında yapılan KPSS sınavına örgüt yöneticilerince kamu kurum ve kuruluşlarına sızma amacıyla öğrenci seçerek kurulan KPSS çalışma evlerinden sorumlu 3 mahrem imamın kurduğu çalışma evlerinde sınava hazırlanan 18 şüphelinin olduğu tespit edildi. 18 şüphelinin "Özel Evler" olarak adlandırılan bu evlerde 2013-2014 yıllarında yapılan KPSS sınavına hazırlatıldığı belirlendi. Şüpheli şahısların sorumlu imamlarca örgütsel iletişimi operasyonel hatlar ile büfe ve ankesörlü hatlar üzerinden kurdukları tespit edildi. 18 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli, Amasya, Balıkesir, Kastamonu, Kocaeli, İzmir, Zonguldak ve Gaziantep'te operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 8'i aktif kamu personeli olan 18 şüpheli şahsın tamamı yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Operasyon, İstanbul, KPSS, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 15:47:14. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement