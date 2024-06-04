İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 24 Göçmen Yakalandı, 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 24 Göçmen Yakalandı, 3 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzensiz göçmenlere yönelik yapılan denetimlerde 24 göçmen hakkında adli ve idari işlem yapılırken, 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 14 göçmen daha yakalandı ve 5 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine sevk edildi.

04.06.2024 10:01
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 24 düzensiz göçmen hakkında adli ve idari işlem yapılırken, denetimlerde yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde kara ve deniz yoluyla göçmen kaçakçılığını önleme ve şüpheli şahısları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı. İstanbul'da oturma izni bulunmayan ve takip altında olan göçmen şahısları İzmir, Çanakkale ve Edirne'ye taşıyacağı şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 18 Mayıs 2024 tarihinde Silivri ve Sultanbeyli'de takibe alınan otomobile yapılan operasyonda S.G. E.B. D.D. A.E.D. isimli 4 şüpheli şahıs ile birlikte 14 göçmen şahıs yakalandı.

25 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul'un sınır illerine geçerek kaçak yollarla göçmen taşıdığı belirlenen R.G. isimli şüpheli şahsın kontrolündeki araç Küçükçekmece TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeyken Mahmutbey gişelerinde durduruldu. Yapılan operasyonda araç içerisinde bulunan 10 göçmen yakalanırken, araç sürücüsü R.G., isimli şahıs gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda 24 adet uyku tulumu, 2 adet denizde kullanılmak üzere şişme mont, 3 adet otomobil, 5 adet cep telefonu ve yaşam malzemeleri ele geçirilirken, yakalanan 5 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.D. ve A.E.D., isimli şahıslar sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartı uygulanırken, S.S., E.B., ve R.G., isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 24 düzensiz göçmen ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 24 Göçmen Yakalandı, 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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