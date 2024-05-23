İnterpol kırmızı bülteniyle aranan 2 şahıs İstanbul\'da yakalandı

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İnterpol kırmızı bülteniyle aranan yabancı uyruklu 2 şahıs İstanbul'da yakalandı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fransa tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı difüzyon mesajıyla (acil yakalama mesajı) ile aranan Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk'in İstanbul'da yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de bulunan İnterpol kırmızı bülteniyle aranan yabancı uyruklu 2 şahsın İstanbul'da yakalandığını açıkladı. Yerlikaya'nın paylaşımına göre, Fransa tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti, Kaçakçılık ve Karapara Aklama" suçlarından aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı difüzyon mesajıyla (acil yakalama mesajı) "Hollanda'nın Capelle bölgesinde Uyuşturucu Madde Ticareti ve Ateşli Silahlar" suçlarından aranan Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Yerlikaya, paylaşımında suç örgütlerine yönelik mücadelenin süreceğini belirterek, "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız" dedi.

Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerine teşekkür etti.