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İstanbul'da işi bırakan DJ'ye silahlı saldırı kamerada: Eski patronunun tuttuğu tetikçi kurşun yağdırdı

Beyoğlu'nda çalıştığı mekanda işi bırakıp başka bir mekanda işe başlayan DJ, eski patronları tarafından tehdit edildi

İş çıkışı Esenyurt'taki evine giden DJ, eski patronunun tuttuğu tetikçi tarafından saldırıya uğradı

Adamın eski patronlarının geçmişte de müşterileri silahla mekandan kovaladıkları ortaya çıktı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda çalıştığı mekandan ayrılan bir DJ, başka mekanda işe başladığı için eski patronları tarafından mesajla tehdit edildi. DJ, peşini bırakmayan eski patronlarının tuttuğu tetikçi tarafından sabaha karşı Esenyurt'taki evine gireceği esnada silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı kameralara yansırken yara almadan kurtulan DJ, "Görkem ve Veysi'nin selamı var" diyerek ateş eden saldırgan ile eski patronlarından şikayetçi oldu.

Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beyoğlu Gümüşsuyu semti Ömer Avni Mahallesi'ndeki bir mekanda Disk Jockey'lik yapan Muharrem Ülker (36), bir süre önce işten ayrıldı. Bu süre zarfında başka bir mekanla anlaşan Ülker, yeni işyerinde çalışmak için harekete geçti.

Eski patrondan "gereğini yaparız" mesajı

Ancak iddiaya göre mekanın patronları Mehmet Mesut D. ve Veysi T., Ülker'in işten ayrılmasına ve başka bir mekana geçmesine sinirlendi. Bunun üzerine Veysi T., Ülker'in de bulunduğu mesajlaşma uygulamasındaki gruba "Sen düşündüğüm yere gitmeyi düşünüyorsan eğer, biz de gerekeni yaparız" içerikli bir mesaj attı. Mesaja cevap vermeyen Ülker ardından gruptan ayrıldı.

"Görkem ve Veysi'nin selamı var" deyip saldırdı

Bu süre içerisinde DJ Muharrem Ülker, Bağcılar Mahmutbey'deki yeni işyerinde çalışmaya başladı. Eski patronlarından tehdit mesajları almaya devam eden Ülker, geçtiğimiz hafta Perşembe günü sabaha karşı çalıştığı yeni mekanından araca binerek ayrıldı. Ülker, Esenyurt'taki evine gitmek için binanın kapı şifresini gireceği esnada arkasından yaklaşan saldırgan, "Görkem ve Veysi'nin selamı var" dedikten sonra kendisine 3 el ateş etti. Saldırı sonucu Ülker yara almadan kurtulurken, kurşunlar kapıya isabet etti. Saldırganın sokağa gelip saklandığı ve saldırıda bulunduğu anlar ise kameralara yansıdı.

Eski patrondan "Babalar sözünü tutar" paylaşımı

Olayın ardından Muharrem Ülker'in ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler inceleme yaptıktan sonra emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis, Muharrem Ülker'in ifadesi sonrasında şikayetçi olduğu şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan Ülker'in şikayetçi olduğu eski patronlarından Veysi T.'nin olaydan sonra sosyal medya hesabından "Babalar sözünü tutar" yazılı bir mesaj paylaştığı ortaya çıktı.

Eski patronu kadın müşterileri silahla kovalamış

Diğer yandan Ülker'in şikayetçi olduğu eski patronlarından Veysi T.'nin geçtiğimiz sene 10 Temmuz tarihinde erkek arkadaşlarıyla mekana gelen iki kadını gürültü yaptıkları gerekçesiyle kovduğu, kendisine tepki gösteren kadınları ise sokakta silahla kovaladığı ortaya çıktı. Kadınlara dehşeti yaşatan Veysi T. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından silahla birlikte yakalanmış ancak adli makamlarca serbest kalmıştı.