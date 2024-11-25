İstanbul'da Kaybolan Abla Kardeş İçin Aramalar Sürüyor - Son Dakika
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İstanbul'da Kaybolan Abla Kardeş İçin Aramalar Sürüyor

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İstanbul'da tatil için gelen abla ve kardeş, denizde kayboldu. Ekipler arama çalışmalarına devam ediyor.

25.11.2024 18:52
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İstanbul'da denizde kaybolan abla ve erkek kardeş yurtdışından tatil için Türkiye'ye gelmiş

İspanya'dan Diyarbakır'a oradan da İstanbul'a gelen abla kardeşi arama çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Beşiktaş'ta suda kaybolan abla ve erkek kardeşin babalarıyla yurtdışından tatil için Türkiye'ye geldikleri öğrenilirken, ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

Beşiktaş Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi'nde cumartesi günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayın detayları ortaya çıkıyor. İddiaya göre İspanya'da aile olarak restoran işleten Ayşe C. ile kardeşi Velat C. ve baba Ensari C. ile birlikte tatil için 14 Kasım'da Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır'da yaklaşık 10 gün vakit geçiren aile ardından 25 Kasım'da İspanya'ya dönmek için İstanbul'a ulaştı. İstanbul'u dolaşmak isteyen Ayşe C. ile kardeşi Velat C. sahilde gezintiye çıktı. Ayşe C. bilinmeyen bir nedenle denize düştükten sonra erkek kardeşi Vedat C. de onu kurtarmak için suya atladı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen 2 kişi denizde kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sırasında bir cep telefon bulunduğu öğrenilirken, olaya ilişkin incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Görüntüleri görünce polis merkezine koştu

Baba Ensari C. çocuklarından haber alamayınca polis merkezine giderek cumartesi akşamından beri çocuklarından haber alamadığını, denize düşen kişilerin çocuklarının olabileceğini ifade etti.

Baba Ensari C.'nin polisteki ifadesinde ise, "14 Kasım'da tatil amaçlı İspanya'dan Diyarbakır'a geldik. İspanya'da restoran işi ile ilgileniyoruz. Yaklaşık 15 yıl önce yaşamak amacıyla yurt dışında gittik. 25 Kasım'da saat 20.00'da uçağımız vardı. Bu nedenle 23 Kasım'da Diyarbakır'dan İstanbul'a geldik. Sarıyer'de otelde konakladık. Konuyu basında görünce benzeterek ve olay gününden itibaren haber alamadığımız çocuklarımız için polis merkezine geldik" dediği öğrenildi.

İstanbul\'da Kaybolan Abla Kardeş İçin Aramalar Sürüyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Kaybolan Abla Kardeş İçin Aramalar Sürüyor - Son Dakika

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