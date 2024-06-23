İstanbul'da kazaklı timsah operasyonu: Timsahı tasma takıp gezdirdi - Son Dakika
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İstanbul'da kazaklı timsah operasyonu: Timsahı tasma takıp gezdirdi

Kartal'da bir rezidansta yaşayan bir kişi, sahibi olduğu timsaha kazak giydirip tasma takarak sokakta gezdirdi. Şoke eden anları sosyal medyada paylaşan şahıs polis tarafından gözaltına alınırken, timsaha el konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde yapılan baskında timsahı ve timsah tahnitini ele geçirdi. Timsah ve tahnit, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

23.06.2024 16:43
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İstanbul'da kazaklı timsah operasyonu: Timsahı tasma takıp gezdirdi

İSTANBUL - Kartal'da rezidansta yaşayan bir kişi, sahibi olduğu timsaha hem kazak giydirip hem de tasma takarak sokakta gezdirdi. Şoke eden anları sosyal medyadan paylaşan şahıs polis tarafından emniyete götürülürken, timsaha ise el konuldu.

Kartal'da bir rezidansta yaşayan Akan Polat, sahibi olduğu timsaha mavi bir kazak giydirip tasma takarak sokakta gezdirdi. Polat, timsahını sokakta gezdirirken çektiği videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bu görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Akan Polat'ın evine baskın düzenledi. Polis ekipleri, balkona girdiğinde timsahın konulduğu büyük bir akvaryum tesisatı gördü. Ekipler, 1.5 metre boyundaki timsah ile bir timsah tahniti ele geçirdi. Ele geçirilen timsah ve tahniti, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli Akan Polat ise emniyete götürülerek adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Medya, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da kazaklı timsah operasyonu: Timsahı tasma takıp gezdirdi - Son Dakika

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