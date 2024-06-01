Narkoçelik-19 Operasyonunda 480 Kilogram Uyuşturucu Madde ve 71 Bin Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Narkoçelik-19 Operasyonunda 480 Kilogram Uyuşturucu Madde ve 71 Bin Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul'da düzenlenen 'Narkoçelik-19' operasyonlarında 480 kilogram uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar sonucu 8 şüpheli yakalandı ve çok sayıda uyuşturucu madde imalatında kullanılan araç gereçler ve Türk Lirası ele geçirildi.

01.06.2024 08:28
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"Narkoçelik-19" operasyonunda 480 kilogram uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 8 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Narkoçelik-19" operasyonlarında 480 kilogram uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Esenyurt, Beyoğlu, Şişli ve Beykoz ilçelerinde "Narkoçelik-19" operasyonu düzenlendi. düzenlenen operasyonlarda 257 kilogram skunk, 220 buçuk kilogram metamfetamin, 2 buçuk kilogram toz esrar olmak üzere toplam 480 kilogram uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve 8 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu, 9 adet hassas terazi, 1 adet hap basma makinesi, 3 adet press makinesi, çok sayıda uyuşturucu madde imalatında kullanılan araç gereçler ve çok miktarda Türk Lirası ele geçirildi.

Narkoçelik-19 Operasyonunda 480 Kilogram Uyuşturucu Madde ve 71 Bin Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, İstanbul, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narkoçelik-19 Operasyonunda 480 Kilogram Uyuşturucu Madde ve 71 Bin Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Narkoçelik-19 Operasyonunda 480 Kilogram Uyuşturucu Madde ve 71 Bin Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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