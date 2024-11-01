İstanbul'da Narkotik Operasyonu: 3 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da Narkotik Operasyonu: 3 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul'daki Narkoçelik-44 operasyonunda 3 ton uyuşturucu ele geçirildi, 'Ares' adlı köpek öldü.

01.11.2024 20:39
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İstanbul'da ele geçirilen tonlarca uyuşturucuyla ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı

Şüphelilerin araca yapılan zulaya uyuşturucu yüklerken suçüstü yakalanması dikkat çekerken, kaçmaya çalışan bir şüpheliyi etkisiz hale getirirken zanlının üzerine bulaşmış olan uyuşturucudan etkilenen ve zehirlenen polis köpeğinin olay yerinde öldüğü öğrenildi

İSTANBUL - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-44" operasyonunda ele geçirilen 3 tonun üzerindeki uyuşturucu madde ile ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından dün açıklanan operasyonda, "Ares" adlı dedektör köpeğinin uyuşturucu maddeden öldüğü bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ele geçirilen tonlarca uyuşturucuyu sosyal medya hesabından duyurmuş, çarpıcı detaylar açıklamıştı. "Narkoçelik-44" adı verilen operasyonunun Büyükçekmece merkezli Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinde 8 farklı adres ve 4 ayrı araca yönelik düzenlendiği bilgisini paylaşmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 17 Ekim ile 31 Kasım tarihleri arasında Esenyurt, Kadıköy, Beyoğlu ve Eyüpsultan ilçelerinde "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi. Depolara ve tıra düzenlenen operasyon neticesinde 3'ü bir villadaki imalathane olmak üzere toplam 25 şüphelinin yakalandığı aktarılırken, 3 tonun üzerinde metamfetamin, skunk ve eroinin ele geçirildiği duyuruldu.

- Altı ay süren takiple çökertildi

Elde edilen bilgilere göre aylar süren teknik ve fiziki takiplerin sonucu yüklü miktarda uyuşturucu ile bağlantılı 4 katlı bir villa polisin radarına takıldı. Buna göre, İran'dan Türkiye'ye sokulan metamfetamin türü uyuşturucunun, şebeke içerisinde 'doktor' denilen kimyacı kişilerce ayrıştırma işleminden geçirileceğini tespit eden polis ekipleri, çalışmalarını derinleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından söz konusu villaya operasyon düzenlendi.

- Bir zanlının kıyafetindeki uyuşturucudan zehirlenen 'Ares' adlı köpek öldü

Polisin baskın yaptığı sırada evde bulunan 3 şüpheli, villanın üst katlarından atlayarak kaçmak isterken ekiplerce yakalandı. O sırada operasyona destek veren özel harekat ekiplerinin uyuşturucuya duyarlı 'Ares' adlı köpek ise bir zanlıyı camdan atlamaya çalıştığı sırada bacağından tutarak etkisiz hale getirdi. Şüphelinin üzerine bulaşmış olan uyuşturucudan etkilenen ve zehirlenen polis köpeği olay yerinde öldü.

- Şebeke, polisi takip etmek için sinyal cihazı kullanmış

Büyükçekmece merkezli Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinde 8 farklı adres ve 4 ayrı araca yönelik gerçekleşen operasyonda 3 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, söz konusu evde yapılan detaylı aramada suç ağına mensup kişilerin polisin çalışmalarını önceden tespit etmek için evlerine sinyal tespit cihazı aldığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüphelilerden 17'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında eğlence mekanlarında müzik programı yapan K.Ö. adlı bir DJ'nin de yer olduğu öğrenildi.

Öte yandan 8 şüphelinin polisteki ifade işlemlerinin halen devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Narkotik Operasyonu: 3 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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