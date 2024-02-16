İstanbul'da PKK/KCK ile bağlantılı 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da PKK/KCK ile bağlantılı 21 şüpheli yakalandı

İstanbul\'da PKK/KCK ile bağlantılı 21 şüpheli yakalandı

İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonla, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı olduğu belirlenen ve sosyal medyada terör propagandası yaptığı tespit edilen 27 şüpheliden 21'i İstanbul, Batman ve Diyarbakır illerinde yakalandı. Operasyon sonucunda 3 şüpheli tutuklandı.

16.02.2024 23:32
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İstanbul polisinin düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı olan ve sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirlenen 27 şüpheliden 21'i İstanbul, Batman ve Diyarbakır illerinde yakalandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren illegal sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen ve PKK/KCK ile iltisaklı olarak faaliyetine devam eden terör örgütü KCK/TDÖ bağlı ANYAKAY-DER içerisinde geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgütün sosyal medyada propagandasını yapan 27 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ilişkin yapılan operasyonlarda İstanbul'da 13 ilçede, Batman ve Diyarbakır illerinde toplamda 27 ayrı adreste 13 Şubat tarihinde düzenlenen operasyon sonucu 21 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da PKK/KCK ile bağlantılı 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da PKK/KCK ile bağlantılı 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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