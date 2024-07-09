İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 7 şüpheli gözaltına alındı

3.Sayfa

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bölücü terör örgütü PKK'nın şehirdeki uzantılarına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekiplerince söz konusu örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, PKK'nın gençlik yapılanması içinde yer alan bazı şüpheliler tespit edildi. Sözde Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösteren örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul'da özel harekat timleri tarafından iki ayrı ilçede 8 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Operasyon çerçevesinde şüphelilere ait dijital materyallere el konulurken, ikametlerde yapılan aramalarda ruhsatsız 1 av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler, işlemler için Polis Merkez Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL