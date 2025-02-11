İstanbul'da PKK'nın Kent Uzlaşısı Faaliyetlerine Operasyon: 10 Şüpheli Gözaltında

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İstanbul'da PKK'nın 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerine yönelik soruşturma: 10 şüphelinin yakalandığı operasyonun görüntülerine ulaşıldı

İSTANBUL - Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemlerine başlanırken, operasyona ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde olduğu belirlenen "Kent uzlaşısı" kapsamında örgüt mensuplarının büyükşehir belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda belediyelere yerleştirildiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri başladı.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ve aralarında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G. ile Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K., Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G., Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A., Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö., Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A., Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G., Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İ.P.'nin de olduğu şüpheliler Fatih'teki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne getirildi.

Bölücü terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Kandil kadrosunca verilen talimatı yerine getirenlerin, örgütün siyasi kanadı olarak nitelendirilen DEM Parti üyesi oldukları anlaşıldı. İfade işlemleri başlayan zanlılar hakkında yapılan operasyona ilişkin görüntülere ulaşıldı.

Soruşturmaya dair:

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, dosyada adı geçen şüphelilerin, örgütün Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında İstanbul'da faaliyet gösterdiği belirlenmişti. Zanlıların, "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi" ve "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla ittifak kurdukları parti ve belediyelere yerleştirildiği anlaşılan soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararı sonrası 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Yapının aday karşılığında, belediye meclislerinde belli sayılarda kota elde edilmesi sonucu belediye meclis kararlarında söz sahibi olmalarının, yerel yönetimlerde yer almalarının ve siyasi bir denge olmalarının amaçlandığı, DEM Parti üstü bir örgütlenme sistemi olduğu ve özellikle örgütlenme konusunda çalışmalar yürüten örgüt bünyesindeki oluşumların, örgütün taban örgütleme sistemini geliştiren ve yöneten esas kurumlar olduğu kaydedildi. Soruşturmada örgütün 'kent uzlaşısı' kapsamında faaliyet yürüten örgüt mensuplarından oldukları öne sürülen ve bu çerçevede seçilmeleri sağlanarak görevlendirildikleri öğrenildi.

Sabah erken saatlerde başlatılan operasyonda 10 kişi "şüpheli" sıfatıyla yakalanırken, adreslerdeki aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyallere el konulmuştu.