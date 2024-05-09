İstanbul'da PKK propagandası yapan 11 kişi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da PKK propagandası yapan 11 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Bağcılar ilçesinde PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın siluetini çizen ve terör örgütü içerikli yazılama yapan 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

09.05.2024 19:15
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İstanbul'da terör örgütü PKK propagandası yapan 11 kişi yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan kişilere yönelik yürütülen yapılan 'Bozdoğan-36' adı verilen operasyonların İstanbul ayağında 11 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya, bu sabah sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 10 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen "Bozdoğan-36" operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı" ifadesini kullanmıştı. Örgüt propagandası yapan PKK yandaşlarına karşı yapılan operasyonların İstanbul ayağında 11 şüphelinin yakalandığı bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün 7 ayrı ilçede düzenlenen operasyonda, Bağcılar ilçesinde PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın siluetini boya ile duvara çizen, terör örgütü içerikli yazılama yapan 11 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde 11 adreste yapılan aramalar ise bu kişilere ait dijital materyallere el konulduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da PKK propagandası yapan 11 kişi yakalandı - Son Dakika

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