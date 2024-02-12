İstanbul'da plakasız motosiklet sürücüleri trafikte tehlike yaratıyor - Son Dakika
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İstanbul'da plakasız motosiklet sürücüleri trafikte tehlike yaratıyor

İstanbul\'da plakasız motosiklet sürücüleri trafikte tehlike yaratıyor

İstanbul'da trafikte seyir halinde olan plakasız motosiklet sürücülerinin hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye soktukları anlar kameralara yansıdı. Hafta sonu İstanbul'un farklı noktalarında kaydedilen görüntülerde, plakaları kapalı motosiklet sürücülerinin tehlikeli akrobasi hareketleri yaparak yolculuk yaptıkları görüldü.

12.02.2024 10:22  Güncelleme: 10:26
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İstanbul'da trafikte seyir halinde olan plakasız motosiklet sürücülerinin hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye soktukları anlar kameralara yansıdı.

Hafta sonu İstanbul'un farklı noktalarında kaydedilen görüntülerde, plakaları kapalı motosiklet sürücülerinin tek tekerleklerini kaldırarak veya farklı akrobasi hareketleri yaparak yolculuk yaptıkları tehlikeli anlar görüldü. Çatalca yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda çekilen görüntülerde plakası kapalı olan farklı motosiklet gruplarının otoyolda tek tekerlek üzerinde seyrederek veya makas atarak hem kendi canlarını hem de trafik güvenliğini tehlikeye attıkları görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da plakasız motosiklet sürücüleri trafikte tehlike yaratıyor - Son Dakika


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