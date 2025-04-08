İstanbul'da 'polis' Yalanıyla Dolandırıcılık

İstanbul'da 'polis, savcı' yalanıyla milyonlarca liralık vurgun yaptılar

İSTANBUL - İstanbul'un Sancaktepe, Üsküdar ve Eyüpsultan ilçelerinde telefonla vatandaşları arayarak kendilerini 'polis, savcı' olarak tanıtıp milyonlarca lira dolandıran 3 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un farklı ilçelerinde şüpheli şahısların kendilerini 'polis, savcı' olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Vatandaşlardan milyonlarca lira değerinde para ve ziynet eşyası toplandığı tespit edildi.

İki ayrı ilçede aynı yöntemle 885 bin liralık vurgun

Sancaktepe ilçesinde 25 Mart 2025 tarihinde ev hanımı F.K.'nın, kendisini arayarak 'polis, savcı" olarak tanıtan şahısların yönlendirmesi ile 700 bin TL dolandırıldığı belirlendi. Aynı tarihte Eyüpsultan ilçesinde de, E.Y. isimli müşteki şahsın aynı yöntemle 185 bin TL dolandırıldığı tespit edildi.

Ziynet eşyalarını elden teslim etti

14 Mart 2025 tarihinde Üsküdar ilçesinde gerçekleşen olayda, profesör olduğu öğrenilen N.K. isimli mağdur, telefonla arayarak kendilerini " Polis, savcı" olarak tanıtan şahısların yönlendirmesi ile ikametine gelen şüpheliye yaklaşık 1.285 gram ziynet eşyasını elden teslim ederek dolandırıldığı belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına ilişkin detaylı çalışma başlatan polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin E.A., Ş.A. ve S.A. isimli şahıslar olduğunu tespit etti.

2 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A. ve S.A. tutuklanırken, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklanan şüpheliler Ş.A.hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'taksirle yaralamadan' suç kaydının olduğu, S.A.hakkında ise 'yaralama' ve 'uyuşturucu maddeden' suç kaydı olduğu öğrenildi.